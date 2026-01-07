Il Count Basie Jazz Club ospita il concerto di presentazione di Oceans Apart, il primo album del duo Ogliastro + Perazzo. Nato da una forte sintonia artistica, il duo propone un repertorio che unisce sensibilità e tecnica, offrendo un’esperienza musicale intima e raffinata. Un evento che segna l’inizio di un percorso condiviso, in cui la musica supera ogni distanza geografica.

La voce intensa e versatile di Mila Ogliastro incontra il pianoforte raffinato ed.

Oceans Apart: Ogliastro-Perazzo Duo al Count Basie Jazz Club.

Un grande ritorno sul palco del Count Basie Jazz Club ! Mila Ogliastro e Tommaso Perazzo presentano Oceans Apart: un sound personale e contemporaneo che attraversa jazz, canzone d’autore e omaggi alla grande tradizione. Vi aspettiamo Sab - facebook.com facebook