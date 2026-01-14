Jaboni | Sono pronto e maturo per il salto di qualità

Dal 16 gennaio, è disponibile su tutte le piattaforme ‘Blu’, il nuovo singolo di Jaboni prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni. Un brano che esplora le emozioni sopravvissute a una storia d’amore finita, mantenendo vivo il ricordo di un sentimento ormai passato. Jaboni si presenta maturo e pronto a fare un nuovo passo nel suo percorso artistico, con una canzone che invita a riflettere sul valore dei ricordi.

Dal 16 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme 'Blu', il nuovo singolo di Jaboni prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni: un brano che attraversa ciò che resta dopo una storia d'amore 'Blu' racconta un amore che non c'è più, ma che continua a vivere nei ricordi. E' la storia di chi tenta di dimenticare, ma scopre che certi ricordi non possono – e forse non devono – svanire. Perché sono proprio quei ricordi, anche i più dolorosi, a dare forma alla nostra storia e a renderci ciò che siamo oggi. Ci si perde a ripensare agli errori, a ciò che è stato dato per scontato, a ciò che si è perso lungo il cammino, ma alla fine si comprende che ogni percorso ha avuto un valore per il fatto stesso di esser stato vissuto.

