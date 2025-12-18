Calciomercato Cagliari Angelozzi ha messo nel mirino un giocatore del Napoli per rinforzare la difesa | possibile via libera al prestito
Il Calciomercato del Cagliari si anima con piani ambiziosi per rinforzare la difesa. Angelozzi ha puntato un giovane talento del Napoli, con l’ipotesi di un prestito a gennaio. Marianucci, promettente centrale, potrebbe lasciare il club partenopeo per trovare più spazio in Sardegna, offrendo nuove opportunità e rafforzando la linea difensiva dei rossoblù.
Calciomercato Cagliari, occhi su Marianucci: rinforzo giovane per la difesa. Il centrale potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Le ultime Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo con largo anticipo rispetto all'apertura ufficiale della finestra invernale. La dirigenza rossoblù si sta muovendo con grande attenzione, con l'obiettivo di consegnare a Fabio Pisacane una rosa più
