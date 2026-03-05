missile contro la turchia

Un missile ha colpito una zona in Turchia, mentre gli scontri tra le forze statunitensi e israeliane e l’Iran continuano senza sosta. La situazione rimane tesa con violenti combattimenti che coinvolgono le diverse parti e si protraggono senza segnali di arresto. La tensione tra i vari attori si mantiene elevata e il conflitto si sviluppa senza pause.

Non accenna a diminuire l’intensità dei combattimenti fra gli Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra. Anzi, quello che si teme è un allargamento del conflitto. Al momento quel che è certo è che a una botta si contrappone subito un’energica risposta. Un missile balistico di Teheran, lanciato verso lo spazio aereo turco è stato abbattuto dai sistemi di difesa della Nato, dopo aver sorvolato la Siria e l’Iraq. Sul versante opposto del Mar Arabico, al largo dello Sri Lanka, un sottomarino americano ha colpito e affondato una fregata iraniana. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ostenta fiducia e con toni che ricordano molto quelli del presidente Usa, Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Missile iraniano contro la Turchia, parte l'allerta NATO? L'importanza dell'articolo 5

Medio Oriente in fiamme. Iran lancia missile sulla Turchia

