Missile iraniano contro la Turchia parte l’allerta NATO? L’importanza dell’articolo 5

Nelle ultime ore, un missile balistico proveniente dall’Iran ha attraversato i cieli dell’Iraq e della Siria prima di dirigersi verso lo spazio aereo turco. La notizia ha portato all’attivazione delle allerte NATO, considerando la possibile implicazione di un attacco diretto. L’evento ha suscitato immediatamente preoccupazioni tra gli alleati, che stanno monitorando attentamente la situazione.

Nelle scorse ore un missile balistico partito dall'Iran ha puntato verso lo spazio aereo turco, percorrendo una traiettoria che ha attraversato i cieli dell'Iraq e della Siria. L'esito, fortunatamente, non ha causato vittime: il vettore è stato intercettato e distrutto dagli elementi di difesa aerea e missilistica della NATO schierati nel Mediterraneo orientale, secondo quanto comunicato ufficialmente dal Ministero della Difesa Nazionale di Ankara. A rendere ancora più delicata la vicenda è il contesto in cui si inserisce: da giorni, Stati Uniti e Israele fronteggiano militarmente l'Iran, in un'escalation che sta ridisegnando gli equilibri dell'intera regione.

Missile Iran contro la Turchia, la Nato entra in guerra? Cosa dice l'articolo 5

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

Medio Oriente, missile dall'Iran contro la Turchia individuato e distrutto dalla Nato. Ankara: 'Puntava alla base a Cipro'. Quinto giorno del conflitto in Medio Oriente. Colpiti un edificio a Baalbek e un hotel a Beirut, diversi morti e feriti. Sottomarino Usa ha affondato la nave iraniana a largo dello Sri Lanka.

La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della Nato. Un missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo.

La Turchia annnuncia che un missile iraniano è stato lanciato contro la Turchia, intercettato prima di raggiungere l'obiettivo. Il missile è stato abbattuto dagli elementi di difesa aerea e missilistica della NATO schierati nel Mediterraneo orientale.

Un missile iraniano in volo in Turchia è stato abbattuto dalle forze NATO nel Mediterraneo orientale. Parti del missile sono cadute nella città turca di Hatay, nessuna vittima: Ministero della Difesa turco