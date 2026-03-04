Missile Iran contro la Turchia la Nato entra in guerra? Cosa dice l’articolo 5

Un missile balistico lanciato dall’Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle difese aeree della NATO nel Mediterraneo orientale, evitando di colpire il territorio turco. La notizia ha suscitato interrogativi sul possibile coinvolgimento diretto dell’Alleanza in un contesto di escalation militare. L’evento rappresenta un punto di svolta nel conflitto regionale, sollevando domande sulla risposta della NATO e sull’applicazione dell’articolo 5.

La guerra in Iran compie un salto di qualità e coinvolge direttamente la NATO. Un missile balistico lanciato da Iran e diretto verso la Turchia è stato intercettato dalle unità di difesa aerea dell’Alleanza nel Mediterraneo orientale prima di entrare nello spazio aereo turco. L’episodio segna un punto di svolta nello scenario regionale. A rendere noto l’accaduto è stato il ministero della Difesa di Ankara. Secondo le autorità turche, il vettore avrebbe attraversato gli spazi aerei di Iraq e Siria prima di essere abbattuto. Non si registrano vittime, ma alcuni detriti sarebbero caduti nell’area di Dortyol, nella provincia sud-orientale di Hatay. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Missile iraniano contro la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo il diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della NatoUn missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci ... iltempo.it

Iran, il bilancio sale a 1045 vittime. Ankara: «Intercettato dalla Nato missile diretto in Turchia». Affondata una nave militare iranianaUndici persone uccise negli ultimi attacchi in Libano. Nella notte i bombardamenti hanno colpito la parte occidentale di Teheran, così come la città di Karaj. Sono stati segnalati attacchi anche nella ... editorialedomani.it

