MiSa di buono Sagra della salsiccia monticelliana

A Monte San Biagio, in provincia di Latina, si tiene la tradizionale Sagra della Salsiccia monticelliana. L’evento si svolge nelle vie del paese, attirando numerosi visitatori e appassionati. La sagra celebra il prodotto locale attraverso degustazioni e iniziative legate alla cultura gastronomica del territorio. La manifestazione è una delle principali appuntamenti della zona dedicati alla cucina tradizionale.

Per le vie di Monte San Biagio (in provincia di Latina), torna la Sagra della Salsiccia monticelliana. Sabato 7 e domenica 8 marzo saranno due giorni dedicati al famoso insaccato del Lazio. Ci saranno stand gastronomici, musica e spettacoli dal vivo, oltre ad un mercatino dell'artigianato, alle attività per bambini e a dimostrazioni dedicate all'arte della salsiccia. Si inizia sabato con il taglio del nastro alle 17,30, si va avanti fino a domenica alle 19 con estrazione della riffa.

