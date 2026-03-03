Rete dei Garanti | incontro tra Formaiano e Russo

Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra Formaiano e Russo all’interno della Rete dei Garanti, un’occasione in cui i due rappresentanti hanno discusso di modalità per migliorare la tutela dei diritti attraverso un confronto diretto e condiviso. L’appuntamento ha visto la partecipazione di vari membri della rete, interessati ad approfondire le strategie di collaborazione.

Un confronto istituzionale dedicato al rafforzamento della Rete dei Garanti e alla tutela dei diritti delle persone private della libertà. È quanto avvenuto questa mattina nel corso dell’incontro tra la Garante regionale delle persone detenute del Piemonte, Monica Formaiano, e la Garante regionale della Calabria, Giovanna Francesca Russo, da poco nominata coordinatrice nazionale dei Garanti regionali. “La vera forza delle Istituzioni sta nella capacità di costruire relazioni solide, fondate su etica, correttezza e leale collaborazione. Fare rete significa mettere al centro il bene comune, creando connessioni operative tra territori, amministrazioni, autorità giudiziarie, forze dell’ordine, mondo accademico e società civile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

