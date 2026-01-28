Allontanamenti minori la Garante Terragni | Devono tornare a essere eccezionali L’Autorità chiede più controlli

Oggi a Roma l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha presentato un nuovo documento dedicato agli allontanamenti dei minori. Nell’occasione, il Garante Terragni ha detto chiaramente che i casi di prelevamento dei bambini devono tornare a essere eccezionali. Ha chiesto più controlli e maggiore attenzione per evitare che si intervenga senza motivo. Il rapporto di 18 domande e risposte punta a fare chiarezza sulla procedura e sulle situazioni in cui si decidono questi allontanamenti.

La Garante Marina Terragni ha illustrato il documento che richiama la necessità di tornare a considerare il prelevamento come misura eccezionale. “I casi recenti, come quello della famiglia nel bosco, hanno riportato al centro dell’attenzione la questione dei prelevamenti di bambini. Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia” ha affermato Terragni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

