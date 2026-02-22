Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese

Ogawa descrive come le tecniche precise e la cura meticolosa nella preparazione dei piatti rappresentino il cuore della cucina giapponese. La sua spiegazione si concentra sull'importanza della lavorazione accurata del riso e del taglio perfetto degli ingredienti, elementi fondamentali per ottenere un risultato autentico. Durante la presentazione, ha mostrato anche alcuni strumenti tradizionali usati per mantenere alta la qualità del cibo. Un dettaglio che ha attirato l'attenzione riguarda l'uso di coltelli specializzati.

Un chicco di riso condito con precisione millimetrica, un taglio che non concede sbavature, una manualità che somiglia più a un esercizio di disciplina che a un gesto creativo. Il sushi contemporaneo, almeno nella sua versione più ortodossa, parte da qui. Dal 24 al 26 febbraio Milano ospita un confronto diretto con la fonte: JETRO – Japan External Trade Organization porta in città Hirotoshi Ogawa, direttore del World Sushi Skills Institute e dell'All Japan Sushi Association, per una masterclass rivolta a chef italiani. Tre giorni di tecnica, più che di suggestioni. Il punto di partenza è un ritorno.