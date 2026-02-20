Constantin Brâncu?i | l’essenza della forma ai Mercati di Traiano

Constantin Brâncu?i ha conquistato i visitatori con la sua scultura semplice e potente. La mostra “Constantin Brâncu?i. Le Origini dell’Infinito” apre al pubblico nei Mercati di Traiano di Roma, dal 20 febbraio al 19 luglio 2026. L’esposizione mette in mostra oltre 80 opere, tra cui alcune sculture mai viste in Italia, e ripercorre le sue prime creazioni fino alle opere più iconiche. La rassegna invita a scoprire come l’artista abbia trasformato materiali umili in simboli universali. La mostra si propone come un viaggio tra forme e significati.

Cosa: La mostra antologica Constantin Brâncu?i. Le Origini dell’Infinito.. Dove e Quando: Roma, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, dal 20 febbraio al 19 luglio 2026.. Perché: Una celebrazione monumentale per i 150 anni dalla nascita del padre della scultura moderna, simbolo del legame culturale tra Romania e Italia.. Roma si conferma ancora una volta l’ombelico del mondo artistico internazionale, accogliendo tra le millenarie mura dei Mercati di Traiano una delle esposizioni più attese del decennio. La mostra dedicata a Constantin Brâncu?i, intitolata Le Origini dell’Infinito, non è soltanto un omaggio a un genio del Novecento, ma rappresenta l’evento cardine dell’ Anno Culturale Romania-Italia 2026.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Constantin Brâncu?i: l’essenza della forma ai Mercati di Traiano Leggi anche: Constantin Brancusi, il “Picasso della scultura” e la sua rivoluzione lunga un secolo che continua ancora oggi. Così il mondo celebra il suo genio Leggi anche: Nasce “La Destra Sociale Avellinese”: "Salvare l’essenza vera della Destra Irpina e trasmetterla ai ragazzi" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Constantin Brâncu?i: le sue sculture dell’infinito a Roma; Romania, il 2026 è l’anno Brâncu?i; Brâncu?i a Roma: le radici arcaiche e classiche dell’infinito; I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano. Romania, il 2026 è l’anno Brâncu?iIl 19 febbraio 1876 nasceva a Hobi?a, Romania, uno dei più importanti scultori del XX secolo Constantin Brâncu?i. Questo anno in Romania, e non solo, si terranno numerose iniziative volte a celebrare ... balcanicaucaso.org Constantin Brâncu?i a RomaIn concomitanza con il suo 149esimo anniversario dalla sua nascita le Uccelliere Farnesiane presentano la prima esposizione a Roma interamente dedicata a Constantin Brâncu?i: Scolpire il volo, aperta ... theartlibido.com "Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te" - La Cura - Francesco Battiato Il comò Vienna incarna l'essenza di queste parole. Ha la forza delle cose vere, quelle che non seguono le mode: restano. Tra le venature del legno e la sua materia viva, ogni - facebook.com facebook