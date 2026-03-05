Minaccia la compagna e dà fuoco agli indumenti del figlio minorenne

Nel pomeriggio di ieri a San Cipriano d'Aversa, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 41 anni con l’accusa di aver minacciato la compagna e di aver dato fuoco agli indumenti del figlio minorenne. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato l’uomo sul luogo dei fatti.

Dopo l'accaduto la donna si è rivolta ai carabinieri: il 41enne, trovato in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è stato arrestato e condotto in carcere . Scene di ordinaria follia quelle vissute nel pomeriggio di ieri (4 marzo) a San Cipriano d'Aversa dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 41enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 41enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe minacciato e insultato la compagna convivente, una donna di 40 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

San Cipriano d’Aversa, minaccia la compagna e brucia vestiti del figlio: arrestato 41enneUn 41enne di San Cipriano d’Aversa è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlioUn uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma, nel quartiere Primavalle, con l'accusa di maltrattamenti contro la compagna, una donna di 50 anni.

