Bersagliato di insulti e minacce alla famiglia anche Di Gregorio disattiva i commenti sui social Chi sarà il prossimo?

Michele Di Gregorio riceve insulti e minacce rivolte alla famiglia, causando la disattivazione dei commenti sui social. La polemica nasce dopo le sue recenti prestazioni negative contro la Juventus, che hanno alimentato critiche da parte dei tifosi. La situazione si aggiunge a un carattere ricorrente nelle discussioni online legate ai giocatori. La domanda che rimane aperta è chi sarà il prossimo a finire sotto attacco.

Ormai è sempre la solita storia. Prima tutti ce l’avevano con Alessandro Bastoni per la simulazione contro Kalulu, ora tocca a Michele Di Gregorio per le sue prestazioni negative con la Juventus. “Mandatelo via”; “Basta, ogni partita un gol regalato all’avversario”; “Mettete Perin fino al termine della stagione e poi si intervenga sul mercato”, sono alcuni dei messaggi riportabili che gli sono stati rivolti. Dopo la partita persa contro il Como per 0-2, i tifosi bianconeri si sono concentrati più sugli errori del portiere che sul risultato finale (e su una classifica che ora deve far riflettere). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

