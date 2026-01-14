Senato approva mozione bipartisan di condanna su repressione in Iran M5s si astiene | Avevamo chiesto di inserire il no azioni militari

Il Senato italiano ha approvato una mozione bipartisan di condanna sulla repressione in Iran. Il documento esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani nel paese, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto, chiedendo di includere un chiaro no alle azioni militari unilaterali. Giuseppe Conte ha sottolineato l'importanza di ribadire la contrarietà a interventi militari fuori dal quadro del diritto internazionale.

Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran - Gli unici ad astenersi sono i pentastellati Licheri e Marton: a mancare è la condanna a un eventuale interv ... ilfoglio.it

La Commissione Esteri del Senato approva una risoluzione bipartisan sull' #Iran, con astensione del #M5S, che impegna il Governo a iniziative diplomatiche contro la repressione dei manifestanti, sanzioni mirate e tutela dei diritti, con attenzione speciale a do x.com

Ripresi in questi giorni i lavori in Senato con l’approvazione del decreto legge su investimenti ed energia da fonti rinnovabili. Un provvedimento che valorizza gli investimenti delle imprese, rafforzando autonomia e resilienza. Sul piano politico, conferma una ri facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.