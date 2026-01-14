Senato approva mozione bipartisan di condanna su repressione in Iran M5s si astiene | Avevamo chiesto di inserire il no azioni militari

Il Senato italiano ha approvato una mozione bipartisan di condanna sulla repressione in Iran. Il documento esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani nel paese, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto, chiedendo di includere un chiaro no alle azioni militari unilaterali. Giuseppe Conte ha sottolineato l'importanza di ribadire la contrarietà a interventi militari fuori dal quadro del diritto internazionale.

"Avevamo chiesto una cosa semplice: mettere nero su bianco in quel testo la nostra contrarietà ad azioni militari unilaterali, condotte fuori dal quadro del diritto internazionale" ha dichiarato l'ex premier Giuseppe Conte Il Senato approva una mozione bipartisan sull'Iran, nella quale si esp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

