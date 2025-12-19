Milik Juve che sorpresa dalla Continassa | il polacco alza i giri del proprio motore cosa filtra in vista della Roma Tutti gli aggiornamenti

Milik torna protagonista alla Continassa, pronto a infiammare la sfida contro la Roma. Dopo un lungo assenza e un percorso difficile, l’attaccante polacco alza i giri del motore, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La strategia di Allegri si fa ancora più interessante con questa mossa a sorpresa, che potrebbe rivelarsi decisiva nel big match. Ecco tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sulla sua ripresa e il suo ruolo in vista della sfida.

© Juventusnews24.com - Milik Juve, che sorpresa dalla Continassa: il polacco alza i giri del proprio motore, cosa filtra in vista della Roma. Tutti gli aggiornamenti Milik Juve, la mossa a sorpresa del tecnico per il big match: l’attaccante torna disponibile dopo un’assenza lunghissima e un calvario infinito. Una vera e propria sorpresa dell’ultimo minuto scuote positivamente l’ambiente bianconero alla vigilia del big match. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Arkadiusz Milik sarà incredibilmente inserito nella lista dei convocati per la delicatissima sfida Juve Roma. L’ attaccante polacco classe 1994, un centravanti mancino apprezzato per la sua raffinatezza tecnica e la capacità di dialogare con i compagni, ha bruciato le tappe in maniera inaspettata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Infortunati Juve, importantissime novità dalla Continassa su Thuram e Bremer: cosa filtra in vista della sfida contro il Milan. Tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Infortunio Miretti, il centrocampista alza i giri del proprio motore: lavoro senza sosta alla Continassa con un obiettivo chiaro. Ultime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sorpresa Juve: Milik si allena in gruppo 553 giorni dopo l'ultima partita; Milik, il regalo sotto l'albero di Natale Juve: di nuovo in campo con la squadra; Juve, finalmente Milik dopo 553 giorni: si sta allenando con la squadra alla Continassa; Milik Juve, che sorpresa dalla Continassa: gli aggiornamenti. Juventus: Milik, allenamento in gruppo con la squadra 553 giorni dopo l'ultima partita giocata. Sorpresa alla Continassa - a distanza di 553 giorni dall'ultima partita ufficiale disputata con la maglia della Juventus - eurosport.it

