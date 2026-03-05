Conegliano vola in semifinale playoff senza Gabi Haak ancora MVP
Nel quarto di finale dei playoff di Serie A1 femminile, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha superato l'avversario in tre set senza la presenza di Gabi, mentre Haak è stata confermata come MVP. La squadra ha portato a termine la partita senza difficoltà, avanzando così in semifinale. La partita si è conclusa con un risultato netto in favore di Conegliano.
Nel confronto valido per i quarti di finale del campionato di Serie A1 femminile, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano chiude la pratica in tre set e si qualifica alle semifinali. La sfida si è svolta alla E-Work Arena, dove le Pantere hanno imposto ritmo, compattezza difensiva e efficacia offensiva, consolidando una striscia positiva e avanzando verso l’obiettivo del titolo. prosecco doc a.carraro imoco cone gliano: gara-2 dei quarti di finale dei play-off scudetto La formazione guidata da Daniele Santarelli ha dominato dal primo punto, mettendo in chiaro i propri automatismi e la profondità del roster. L’IKL (Imoco Conegliano) ha controllato la partita dall’inizio alla fine, chiudendo la serie sul punteggio di 3-0 nei set (16-25, 17-25, 15-25). 🔗 Leggi su Mondosport24.com
