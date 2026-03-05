Nel quarto di finale dei playoff di Serie A1 femminile, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ha superato l'avversario in tre set senza la presenza di Gabi, mentre Haak è stata confermata come MVP. La squadra ha portato a termine la partita senza difficoltà, avanzando così in semifinale. La partita si è conclusa con un risultato netto in favore di Conegliano.

Nel confronto valido per i quarti di finale del campionato di Serie A1 femminile, Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano chiude la pratica in tre set e si qualifica alle semifinali. La sfida si è svolta alla E-Work Arena, dove le Pantere hanno imposto ritmo, compattezza difensiva e efficacia offensiva, consolidando una striscia positiva e avanzando verso l’obiettivo del titolo. prosecco doc a.carraro imoco cone gliano: gara-2 dei quarti di finale dei play-off scudetto La formazione guidata da Daniele Santarelli ha dominato dal primo punto, mettendo in chiaro i propri automatismi e la profondità del roster. L’IKL (Imoco Conegliano) ha controllato la partita dall’inizio alla fine, chiudendo la serie sul punteggio di 3-0 nei set (16-25, 17-25, 15-25). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conegliano vola in semifinale playoff senza Gabi, Haak ancora MVP

Conegliano implacabile in Coppa Italia: Haak e Gabi scatenate contro Novara, decima finale di fila!Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-23; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026 di volley...

Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 3-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le solite Gabi e Haak mandano le Pantere in finale, niente da fare per le ragazze di Bernardi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conegliano vola.

Conegliano sbriga la pratica Busto Arsizio e vola in semifinale scudetto. Chirichella scatenata a muroConegliano si è qualificata alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie dei quarti contro Busto Arsizio. oasport.it

LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete in semifinale senza patemiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55: Mentre impazza la festa per l'addio al volley di Diouf, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo ... oasport.it