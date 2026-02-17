Champions donne playoff | Egonu è imprendibile Milano schianta l' Olympiakos ad Atene

Paola Egonu ha dominato la partita e ha portato il Vero Volley a una vittoria netta contro l'Olympiakos ad Atene. La giocatrice, con 20 punti, ha segnato più di metà dei punti della squadra e ha fatto impazzire il pubblico greco. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0, con parziali di 25-20, 25-21 e 25-17.

Vittoria senza grossi scossoni per Milano, che torna da Atene con una rotonda vittoria per tre set a zero nell'andata dei playoff di Champions League. L'Olympiakos, già battuta due volte nel girone, si conferma avversario troppo inconsistente per impensierire le milanesi, che hanno ricevuto ancora una volta l'ottimo contributo di Egonu, Mvp. Con Lanier rimasta a casa a curare la caviglia infortunata a Novara, Lavarini parte con Bosio-Egonu, Pietrini-Piva, Danesi-Kurtagic e Fersino libero. Nella prima frazione le ospiti vanno avanti nella fase centrale (da 13-11 a 18-23), chiudendo 20-25 con 4 muri e la sola Kubura pericolosa per le locali (10 errori delle greche, 6 in attacco).