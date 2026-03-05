milano 4 minorenni arrestati per tentato omicidio dopo una brutale aggressione

A Milano, quattro minori sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un giovane con coltellate, calci e pugni. La vittima è rimasta a terra, tramortita e in una pozza di sangue. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei giovani coinvolti. La scena si è svolta nel centro cittadino e sono in corso le indagini.

Milano, tentato omicidio a Porta Romana: arrestati 4 minorenniHanno tutti tra i 16 e i 17 anni i 4 minorenni arrestati all’alba di stamani dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano.

Giovani contro, dopo Milano, Padova. Brutale aggressione a un 13enne: pestato a calci e pugni e derubato. Fermati due minorenni tunisiniUna sconcertante scia di violenza giovanile continua ad allungare la sua ombra sulle principali città italiane.

Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

Milano, 4 minorenni arrestati per tentato omicidio dopo una brutale aggressioneQuattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di tentato omicidio: hanno aggredito con coltellate, calci e pugni un giovane lasciato a ... ilnotiziario.net

Ventenne accoltellato a Milano, arrestati 4 minorenni: «Disinvolti con armi e violenza, non hanno nessuna empatia»Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e ... msn.com

