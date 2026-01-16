Prato due minorenni arrestati per rapina e un tentato colpo | uno ha 15 anni l’altro 17

A Prato, il 16 gennaio, due minorenni, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri in seguito a due episodi di rapina e un tentativo di colpo ai danni di cittadini di origine cinese. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro individuazione e al conseguente fermo. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità locali sulla sicurezza cittadina e sulla tutela delle comunità coinvolte.

Prato, 16 gennaio – Due ragazzi minorenni sono stati arrestati dai carabinieri altrettanti episodi di violenza a danno di cittadini di origine cinese. Accade a Prato, dove una donna è stata aggredita e derubata, mentre una coppia di coniugi è stata vittima di un tentativo di rapina. I due giovani, un 15enne albanese e un 17enne peruviano, sono accusati di aver compiuto i reati in questione. Contestata anche l’aggressione. Al 15enne, in particolare, viene contestato sia l'aggressione alla donna che la tentata rapina alla coppia, mentre il 17enne risponde solo del colpo fallito ai danni dei coniugi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, due minorenni arrestati per rapina e un tentato colpo: uno ha 15 anni, l’altro 17 Leggi anche: Minorenni ma già specializzati nelle rapine: arrestati a 15 e 17 anni Leggi anche: Due minorenni arrestati per spaccio: uno aggredisce i carabinieri, l’altro sfonda il finestrino della gazzella Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Prato, due minorenni arrestati per rapina e un tentato colpo: uno ha 15 anni, l’altro 17; Minorenni ma già specializzati nelle rapine: arrestati a 15 e 17 anni. Minorenni ma già specializzati nelle rapine: arrestati a 15 e 17 anni - Il primo episodio risale a ottobre quando una cittadina cinese ha presentato formale denuncia- msn.com

“Maranza, violenti, spregiudicati”, l’identikit dei minorenni arrestati per gli scontri Pro Pal - Chi sono i cinque giovani tra i 15 e i 17 anni accusati per le violenze al corteo del 3 ottobre. torino.repubblica.it

Gioielli, contanti e atrezzi da scasso: tre fermati a Prato, due sono minorenni - Nella mattinata di ieri in Via Roma a Prato, una pattuglia del reparto motociclisti della polizia locale ha proceduto al controllo di un veicolo con targa ... gonews.it

Paura questa mattina poco dopo le 8 a Prato, in via Roma all'altezza dell'incrocio con via Zarini dove un grosso albero è crollato in strada investendo due auto in sosta e un veicolo in transito il cui conducente, un uomo di 29 anni, è stato soccorso dai sanit facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.