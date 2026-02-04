Olimpiadi invernali 2026 quando vedere l’Italia | il programma disciplina per disciplina

Venerdì 6 febbraio si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È la prima volta che le Olimpiadi arrivano in Italia dopo 70 anni, dal 2006. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati già cercano di capire quando seguire le gare più interessanti. La città di Milano e le montagne di Cortina sono pronte ad accogliere gli sportivi di tutto il mondo.

Venerdì 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le terze in Italia dopo quelle di Cortina del 1956 e Torino del 2006. Sono 16 gli sport che animeranno i giochi olimpici, 116, in tutto, gli eventi da medaglia. La squadra dell’ Italia schiera 196 campioni: 103 atleti uomini e 93 donne, impegnati in undici discipline differenti. Dove e quando fare il tifo per loro? Ecco il calendario completo delle gare e tutte le modalità di fruizione, anche per chi non potrà avere l’onore di assistervi dal vivo. Le gare dell’Italia alle Olimpiadi invernali. Dei quasi 200 atleti schierati dall’Italia, la più giovane è Giada D’Antonio, 16enne promessa dello sci alpino; il veterano Roland Fischnaller, 45 anni e 7 Olimpiadi, gareggia nello slalom gigante con il suo snowboard. 🔗 Leggi su Dilei.it

A pochi anni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, l’Italia si prepara a portare a Milano e Cortina un numero record di atleti.

Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Quando iniziano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e le altre informazioni essenzialiDue settimane di spettacolo assoluto. Dal 6 febbraio tutti i migliori atleti degli sport invernali a caccia della gloria. Si assegneranno 1.146 medaglie in un totale di 195 eventi: ecco le Olimpiadi 2 ... sport.quotidiano.net

Stanno per iniziare le olimpiadi invernali. Ultimi preparativi, arrivano le delegazioni, prove generali per l'attesissima cerimonia d'apertura x.com

Mancano 3 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali e Lindsey Vonn, nonostante la rottura del crociato, farà di tutto per esserci al cancelletto di partenza. Infinita. - facebook.com facebook