Cos'è e come funziona il Biathlon | regole sport e punteggio della disciplina olimpica a Milano-Cortina

Il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, questa volta all’Arena di Anterselva. La disciplina unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, e richiede ai concorrenti di combinare velocità e precisione. Chi sbaglia al poligono riceve penalità, e il risultato dipende da una corsa che si gioca anche sulla testa e sulla mira.

Approfondimenti su Biathlon Milano Cortina

Ultime notizie su Biathlon Milano Cortina

