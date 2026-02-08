Cos'è e come funziona il Biathlon | regole sport e punteggio della disciplina olimpica a Milano-Cortina

Il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, questa volta all’Arena di Anterselva. La disciplina unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, e richiede ai concorrenti di combinare velocità e precisione. Chi sbaglia al poligono riceve penalità, e il risultato dipende da una corsa che si gioca anche sulla testa e sulla mira.

Il biathlon unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina. Protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 presso l'Arena di Anterselva, questa disciplina dello sci nordico premia chi bilancia velocità e precisione: ogni errore al poligono costa una penalità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Biathlon Milano Cortina

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Biathlon Milano Cortina

Argomenti discussi: Machine learning: cos’è e come funziona; Transizione energetica: cos’è e come avviene; Smart City: cos’è davvero la città intelligente e come funziona; Moltbook, il social network dove le IA comunicano tra loro.

Dito a scatto: cos'è e come si cura la patologia che fa «inceppare» le falangiLa causa è un’infiammazione dei tendini che si «gonfiano» e non scorrono più in modo fluido, dal palmo alle dita. La terapia iniziale prevede l'uso di tutori e l'applicazione di pomate antinfiammatori ... corriere.it

Torcia olimpica, cos'è e come funziona: dall'antica Grecia a Milano Cortina, la storia di uno dei simboli dei GiochiLa torcia olimpica non è solo un oggetto: è uno dei simboli più riconoscibili e potenti dello spirito olimpico. Rappresenta la continuità tra l'antica Grecia e ... ilmessaggero.it

Metamorfosi di un’Olimpiade. Milano-Cortina, in fondo, ci racconta proprio questo, non la fine dell’ideale olimpico, ma la sua trasformazione. La pace non è più un orizzonte scontato Leggi l'articolo #Olimpiadi facebook

Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com