Cos'è e come funziona il Biathlon | regole sport e punteggio della disciplina olimpica a Milano-Cortina
Il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, questa volta all’Arena di Anterselva. La disciplina unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, e richiede ai concorrenti di combinare velocità e precisione. Chi sbaglia al poligono riceve penalità, e il risultato dipende da una corsa che si gioca anche sulla testa e sulla mira.
Il biathlon unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina. Protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 presso l'Arena di Anterselva, questa disciplina dello sci nordico premia chi bilancia velocità e precisione: ogni errore al poligono costa una penalità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano Cortina: parte il viaggio italiano della Fiamma Olimpica, un percorso tra sport, musica e condivisione
Milano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all'Italia
