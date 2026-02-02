Curling Milano Cortina 2026 | quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due campioni olimpici in carica nel curling doppio misto vogliono ripetersi e portare a casa un’altra medaglia. La loro presenza è tra le più attese, e gli appassionati sperano in un’altra impresa sotto i riflettori delle Olimpiadi invernali.

La coppia azzurra difende l'oro di Pechino 2022. Giovedì 5 febbraio le prime due partite del girone unico contro Corea del Sud e Canada Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica per la medaglia d'oro nel curling doppio misto a Pechino 2022, sono tra i protagonisti più attesi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Constantini e Mosaner, che si sono confermati campioni del mondo grazie al successo iridato dello scorso maggio in Canada, a Fredericton, si presentano all'evento a Cinque Cerchi da favoriti con una striscia di 22 vittorie consecutive tra il 2022 e il 20225.

