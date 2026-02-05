Milano Cortina 2026 curling | Mosaner-Constantini sconfitti nel doppio misto | il Canada vince 7-2

Nella prima giornata di gare ai Giochi Invernali di Milano Cortina, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno affrontato il doppio misto di curling. I campioni olimpici in carica sono stati sconfitti dal Canada con il punteggio di 7-2. La partita si è svolta a Cortina, lasciando gli italiani già con le spalle al muro nelle prime battute della competizione.

Cortina, 5 febbraio 2026 – E’ stata una intensa prima giornata di gare ai Giochi Invernali di Milano Cortina, per i campioni olimpici in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini, di curling. A seguito dell’esordio vincente di questa mattina contro la Corea del Sud (sfida vinta 8-4 di misura con piena differenza tra il terzo e il quarto end), è arrivata la sconfitta contro il fortissimo Canada. Il risultato finale è stato quello di 7-2 per gli avversari. E’ la prima sconfitta del round robin iniziale. Gli Azzurri torneranno in gara già domani e ancora nel palazzetto olimpico di Cortina, nel doppio misto, contro la Svizzera in mattinata e poi con l’Estonia nel pomeriggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il Canada interrompe l'imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling a Milano-Cortina 2026.

