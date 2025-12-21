I due uomini, entrambi gravati da precedenti penali, hanno strappato con violenza la collana di oro giallo dal collo della vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, rapina a minorenne con calci e pugni: arrestati due egiziani

Leggi anche: Milano, uomo preso a pugni e rapinato: arrestati 3 egiziani

Leggi anche: Torino, rapina con spray urticante: arrestati tre egiziani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Preso calci e pugni dal branco e derubato del sacchetto con gli acquisti appena fatti: 15enne rapinato in metropolitana; Pavia, le rapine in zona stazione con la trappola della ragazza che chiede aiuto ai passanti: arrestati tre minorenni; Milano: calci, pugni e spray urticante per una collana d'oro: La rapina ripresa dalle telecamere; Minorenne aggredito violentemente in metropolitana.

Calci, pugni e spray urticante per una collana d'oro: il video della rapina ripresa in metropolitana a Milano - (LaPresse) Lo scorso 16 dicembre la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due cittadini egiziani di 19 e 22 anni ritenuti responsabili di una rapina pluri ... msn.com