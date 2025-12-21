Milano rapina a minorenne con calci e pugni | arrestati due egiziani
I due uomini, entrambi gravati da precedenti penali, hanno strappato con violenza la collana di oro giallo dal collo della vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
