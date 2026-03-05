Milano arrestati minori per aggressione con armi a due ragazzi

A Milano, quattro minori sono stati arrestati e portati in carcere dopo aver aggredito e accoltellato due giovani provenienti dalla Valtellina. L'episodio si è verificato in strada, dove i ragazzi hanno agito con violenza e freddezza. Le autorità hanno immediatamente intervenuto, assicurando i minori alla giustizia. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle dinamiche di violenza tra minorenni.

A Milano in carcere 4 minori. Con freddezza e violenza, avevano aggredito e accoltellato due giovani della Valtellina. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.