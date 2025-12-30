A seguito di recenti episodi di violenza giovanile, si segnala un'aggressione a un 13enne avvenuta a Padova, dove il ragazzo è stato colpito e derubato. Due minorenni tunisini sono stati fermati dalle autorità. Questi eventi evidenziano la presenza di comportamenti aggressivi tra i giovani, un fenomeno che interessa diverse città italiane e richiede attenzione e approfondimento.

Una sconcertante scia di violenza giovanile continua ad allungare la sua ombra sulle principali città italiane. Alimentata da una furia brutale che vede protagonisti giovanissimi, spesso in contesti di estrema ferocia e indifferenza. I recenti fatti di Milano hanno messo la città all'ombra della Madonnina al centro: prima con il virulento pestaggio ai danni di uno studente della Bocconi, vittima a ottobre di un'aggressione di gruppo. E solo pochi giorni fa per un altro inquietante episodio nel pieno centro del capoluogo lombardo, che ha scosso l'opinione pubblica tutta, ancora sotto choc per la vicenda di un ragazzo rapinato e lasciato semi-nudo e scalzo in strada.

© Secoloditalia.it - Giovani contro, dopo Milano, Padova. Brutale aggressione a un 13enne: pestato a calci e pugni e derubato. Fermati due minorenni tunisini

