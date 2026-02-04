Pagelle Bologna-Milan i voti del CorSport | Modric è classe Rabiot energia e qualità

Ieri sera allo stadio Dall'Ara di Bologna si è giocata la partita tra Bologna e Milan, valida per la 23ª giornata di Serie A. Il Cor Sport ha stilato le pagelle, elogiando Modric per la sua classe e Rabiot per energia e qualità. La partita è stata combattuta, e i voti riflettono le prestazioni di alcuni giocatori chiave.

Le pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Attento e concentrato quando c'è da coprire, preciso in fase di impostazione. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Gli avversari non gli rendono la vita troppo difficile, ma a volte anche per merito suo. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Tanta interdizione, spesso impedisce al Bologna di costruire. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA La sua classe emerge in ogni giocata. Talento anche nella semplicità: difficilmente sbaglia il passaggio, mai sbaglia la scelta.

