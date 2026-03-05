Strahinja Pavlovic, difensore del Milan nato nel 2001, ha ricordato alcuni dei suoi derby più belli, tra cui il 3-0 di Coppa Italia, che ha definito un momento divertente. Ha anche parlato dell’esperienza a Riyadh, senza entrare nei dettagli. Ora, si sta preparando per il prossimo derby contro l’Inter, in attesa di scendere in campo.

A Pavlovic è stato chiesto di ricordare i derby più belli finora giocati con la maglia del Milan. Ecco cosa ha detto l'ex RB Salisburgo: «Il 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. Nei derby è difficile godersi l’incontro perché sono sempre duri e pieni di duelli. Quella volta invece mi sono divertito e non la dimentico». E per quanto riguarda, invece, la vittoria del Milan per 3-2 a Riyadh (Arabia Saudita) contro l'Inter in rimonta per il successo nella finale della Supercoppa Italiana? Questo il pensiero di Pavlovic. «Sì, è stata una rimonta incredibile, anche se l’ho vissuta in maniera un po’ diversa perché ero in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic ricorda i suoi derby più belli: “Il 3-0 di Coppa Italia: mi sono divertito. A Riyadh …”

Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”Era il 15 dicembre 2024 quando Mattia Liberali fece il suo debutto da titolare in Serie A contro il Genoa, a soli 17 anni, indossando la maglia...

Pavlovic: “Il Milan sarà pronto per il derby. È la partita più importante della stagione”Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Altri aggiornamenti su Coppa Italia.

Temi più discussi: Pavlovic: Ogni derby ha una storia a sé, noi siamo pronti. Lo scudetto? Ci crediamo; Pavlovic, il combattente del Milan; Milan, Pavlovic: Derby è vita o morte, l'Inter non è favorita. Scudetto? Tutto è possibile. Pulisic più di Leao. Il mio nome significa senza paura; Milan, che fatica a Cremona: Audero para tutto, Pavlovic e Leão sfondano il muro nel recupero.

Lazio-Milan, rivincita in Coppa Italia dopo il ‘caso’ Pavlovic – Probabili formazioni (con turnover) e dove vederla in tv (in chiaro)A pochi giorni dalla sfida di San Siro con tutte le polemiche per l’episodio di Pavlovic in area rossonera al 96° (qui la sentenza della moviola), Milan e Lazio tornano a sfidarsi: cambia la ... affaritaliani.it

Lazio-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaDi nuovo contro il Milan, ma a campi invertiti. La Lazio si prepara ad affrontare nuovamente i rossoneri, dopo la sconfitta in campionato dello scorso sabato. Un ko amaro per i biancocelesti, sia ... tuttosport.com

La Lazio prova la fuga, ma l'Atalanta reagisce sempre! La semifinale di andata di Coppa Italia termina 2-2: si deciderà tutto a Bergamo - facebook.com facebook