Pavlovic | Il Milan sarà pronto per il derby È la partita più importante della stagione

Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan nato nel 2001, ha parlato di come la squadra si stia preparando in vista del prossimo derby. Il giocatore ha dichiarato che i rossoneri saranno pronti ad affrontare questa partita, definendola come la più importante della stagione. Pavlovic ha espresso fiducia nella preparazione e nelle capacità della squadra per affrontare l’impegno.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sul derby che si aspetta: «Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere». Su lui come uomo giusto per una partita di lotta: «Si può dire così (ride, n.d.r.). A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

