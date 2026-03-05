Milan Pavlovic | Derby saremo pronti Allegri? Ho imparato tantissime cose E su Pio Esposito dice …

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, classe 2001, ha parlato in un'intervista riguardo alla prossima sfida del derby, affermando che la squadra sarà pronta. Ha anche commentato l’esperienza con l’allenatore Allegri, dicendo di aver imparato molto da lui. Inoltre, ha condiviso alcune considerazioni su Pio Esposito, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sul derby che si aspetta: «Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere». Su lui come uomo giusto per una partita di lotta: «Si può dire così (ride, n.d.r.). A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

