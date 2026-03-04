Milan via Allegri? Il Real Madrid lo tenta L’idea dell’allenatore confronto in vista con il club

Il Real Madrid ha manifestato interesse per l’allenatore del Milan, con un possibile confronto con il club italiano. Dopo una sola stagione, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio tra il tecnico e il Milan, mentre il club spagnolo sembra volerlo alla guida della squadra. La situazione rimane in evoluzione, con incontri e decisioni ancora da definire.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2027. La 'Casa Blanca' ha sempre stimato l'allenatore livornese e, in passato (2019 e 2021), ha già sfiorato il gran colpo. Per il 'CorSport', dopo aver sbagliato gli ultimi due allenatori, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, il Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vuole andare sul sicuro, su un allenatore di esperienza. E Allegri, così come Jürgen Klopp, figura ai primi posti della lista del numero uno madridista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, via Allegri? Il Real Madrid lo tenta. L’idea dell’allenatore, confronto in vista con il club Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano... Calciomercato Milan, Tare pesca il top in casa Real Madrid. Allegri approvaCalciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo... Tutti gli aggiornamenti su Real Madrid Temi più discussi: Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate; Milan, occhio alla panchina: il Real Madrid piomba su Allegri. Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…All’orizzonte un nuovo assalto madridista (anche Klopp nel mirino). Il tecnico livornese a Milano sta bene e il suo contratto scadrà nel 2027 ... corrieredellosport.it Il Real Madrid vuole Allegri: è il terzo tentativo. La risposta del misterSecondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Real Madrid sarebbe tornato alla carica per Massimiliano Allegri. areanapoli.it A Madrid torna di moda Max. Il CorSport: "Allegri, il Real ci riprova" x.com Il #RealMadrid cade in casa contro il Getafe (0-1) ed esce tra i fischi del Bernabeu. Con Andrea De Pauli abbiamo toccato i temi principali della Liga spagnola e del momento difficile dei Blancos. #DePauli: «Ieri Arbeloa si è attaccato alla matematica d facebook