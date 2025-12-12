Modric su Allegri | Grande allenatore un vincente Ecco perché mi ha sorpreso Messaggio al Milan

Pianetamilan.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, premiato come Leggenda 2025 ai Gazzetta Sports Awards, ha espresso apprezzamenti per Allegri, definendolo un grande allenatore e un vincente. Nel suo intervento, il centrocampista del Milan ha condiviso anche un motivo che lo ha sorpreso di più di Allegri, aggiungendo un tocco di riflessione sulla sua carriera e sul suo rapporto con il tecnico.

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ieri sera ai Gazzetta Sports Awards come Leggenda 2025. Ecco le sue parole da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric su allegri grande allenatore un vincente ecco perch233 mi ha sorpreso messaggio al milan

© Pianetamilan.it - Modric su Allegri: “Grande allenatore, un vincente. Ecco perché mi ha sorpreso”. Messaggio al Milan

modric allegri grande allenatoreMilan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso" - Luka Modric ha ricevuto l'ennesimo premio della sua straordinaria carriera. Come scrive tuttomercatoweb.com

modric allegri grande allenatoreModric, Allegri un vincente e mi ha sorpreso personalità - Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni": sono le parole che Luka Modric rivolge al tecnico del Milan Massimiliano Allegri ... Riporta msn.com

Modric su Allegri: Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui

Video Modric su Allegri: Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui