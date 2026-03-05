Milan Inter senza coreografie? Le ultime

Domenica 8 marzo alle 20:45 si terrà il derby di Milano tra Milan e Inter. La partita si svolgerà senza l’uso di coreografie da parte delle tifoserie, una decisione che si applica a entrambe le squadre. La sfida si giocherà allo stadio di Milano, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi delle due squadre. La partita rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione.

Milan Inter senza coreografie. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Una stracittadina molto attesa perché potrebbe dare uno slancio decisivo alla corsa scudetto. In caso di vittoria dei nerazzurri, l’Inter salirebbe a +13 proprio sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del 21° tricolore. Se invece la partita dovesse terminare in pareggio, il distacco resterebbe invariato a dieci punti: un risultato che l’Inter potrebbe comunque considerare positivo. Diverso il discorso in caso di successo del Milan, che ridurrebbe il gap a sette lunghezze, riaccendendo – seppur parzialmente – le speranze di una rimonta che, a nove giornate dalla fine del campionato, avrebbe comunque del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

