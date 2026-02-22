Infortunio Loftus Cheek salterà anche Milan Inter? Le ultime sulle sue condizioni

Loftus Cheek si infortuna durante la partita tra Milan e Parma, a causa di un contrasto fortuito. Il centrocampista viene subito sostituito e le prime diagnosi indicano una possibile lesione muscolare. La sua assenza potrebbe influire sulle prossime sfide del team. I medici monitorano attentamente l’evoluzione delle sue condizioni, mentre i tifosi aspettano notizie più precise. La sua ripresa resta una delle priorità per la squadra.

di Stefano Cori Infortunio Loftus Cheek nei primi minuti di Milan Parma, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni. Al minuto numero 8 di Parma-Milan l’episodio che ha visto coinvolto Loftus-Cheek. Il centrocampista a seguito di uno scontro col portiere avversario è stato costretto ad abbandonare in barella il terreno di gioco. Allo Stadio San Siro si sono venuti momenti di pura apprensione. L’inglese è stato portato in ospedale per effettuare degli accertamenti sulle sue condizioni. Dalle prime notizie si era capito che non aveva mai perso conoscenza e ora sono arrivati ulteriori aggiornamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan ParmaLoftus-Cheek ha subito una frattura dell’osso alveolare durante la partita contro il Parma e sarà operato nella notte.

Leggi anche: Cagliari, infortunio per Felici: problema al ginocchio, le ultime sulle sue condizioni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hellas Verona, infortunio gravissimo per Serdar: salterà la sfida contro il Napoli; ULTIM’ORA/ Forfait in casa Milan: Loftus-Cheek salta il Como; Loftus-Cheek, tegola per Allegri: problema fisico per l'inglese, il tecnico ha già scelto il sostituto; Milan: tegola dell’ultima ora.

Loftus Cheek, infortunio in Milan-Parma: le newsPreoccupazione per il centrocampista, costretto a uscire in barella a inizio partita. Al 7’, su un cross dalla sinistra di Saelemaekers, Loftus-Cheek prova ad andare a colpire di testa ma viene a cont ... sport.sky.it

Loftus-Cheek esce in barella: la ricostruzione dell'infortunio dell'ingleseA poco più di 10 minuti dall'inizio della gara il Milan ha subito dovuto ricorrere ad una sostituzione per il brutto infortunio di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese è ... milannews.it

Sky, Infortunio #LoftusCheek: frattura dell'osso alveolare. Sarà operato #ACMilan #Milan x.com

Infortunio #LoftusCheek: c'è la frattura. Il centrocampista del Milan verrà operato #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook