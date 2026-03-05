Calhanoglu titolare | sarà il suo ultimo derby?

Hakan Calhanoglu sarà titolare nel derby di Milano. Nonostante abbia giocato poco più di un’ora dopo il suo recente rientro, il centrocampista turco mira a partire dall’inizio e a guidare l’Inter contro il Milan. La sfida si gioca in un momento complicato per la squadra di Cristian Chivu, che cerca di ottenere un risultato importante.

Fiorentina-Milan, Sky annuncia: “Rabiot a rischio, provato Ricci al suo posto. Estupinan sarà titolare”Durante 'Sky Saturday Night' Peppe Di Stefano ha svelato importanti novità di formazione in vista di Milan-Fiorentina.

Inter, missione sorpasso: Chivu ritrova Calhanoglu e Dumfries per l’Europa e il DerbyNerazzurri in fiducia dopo Lecce: infermeria quasi vuota e strategia mirata per ribaltare il Bodo/Glimt e blindare lo Scudetto contro il Milan.

Calhanoglu pronto a riprendersi l'Inter: il turco torna titolare 51 giorni dopo l'ultima voltaL'importanza di Hakan Calhanoglu per l'Inter è fuori discussione, ma ultimamente Cristian Chivu ha dovuto rinunciare al regista turco. tuttomercatoweb.com

Calhanoglu torna titolare dopo due mesi in Como-Inter: la coesistenza con Zielinski e le prove di derbyDopo il rientro a gara in corso contro Juventus e Genoa, il turco pronto a scendere in campo dal primo minuto in Coppa Italia: un test importante anche in vista del derby. msn.com

TS - Calhanoglu-Zielinski, sarà un' #Inter di palleggio. Il turco titolare in campionato dopo otto gare x.com

Calhanoglu titolare nel derby L’Inter ci spera: numeri da paura in stagione. E con il Milan… - facebook.com facebook