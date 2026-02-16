Milan emergenza Olimpiadi e rebus attacco | Allegri sceglie la prudenza con Leao e Pulisic

Per evitare rischi durante la partita di domenica, Allegri ha deciso di non rischiare Leao e Pulisic, due giocatori chiave del Milan, che hanno accusato piccoli problemi muscolari questa settimana. La decisione arriva in un momento di grande incertezza per i rossoneri, alle prese con l’emergenza in attacco e le tensioni legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che hanno temporaneamente sospeso le attività al San Siro dall'inizio di febbraio.

Il palcoscenico di San Siro, rimasto orfano del grande calcio lo scorso 8 febbraio per accogliere la solennità della Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, riapre i battenti per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta a sfidare il Como in una serata che assume i contorni di un test di gestione delle risorse umane. Con le scorie dei Giochi ancora nell’aria, il tecnico livornese è chiamato a risolvere un complicato puzzle offensivo, condizionato da una condizione atletica generale tutt’altro che ottimale e dalla necessità di sopperire a un’assenza pesante nel cuore della manovra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

