Milan Inter la probabile formazione nerazzurra | Chivu ha un dubbio a centrocampo In attacco scelte forzate

Per la partita tra Milan e Inter, la formazione dei nerazzurri prevede che Chivu decida tra diverse opzioni a centrocampo, mentre in attacco ci sono alcune scelte obbligate. La squadra si prepara a scendere in campo con questa formazione, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione. La sfida si avvicina e i nerazzurri stanno definendo gli ultimi dettagli prima del fischio d'inizio.

Inter News 24 Milan Inter, ecco la probabile formazione dei nerazzurri: Chivu deve sciogliere un dubbio a centrocampo, mentre in attacco.. A pochi giorni dal derby da record di San Siro, l' Inter di Cristian Chivu ha ormai delineato il proprio volto tattico. Con l'obiettivo di blindare il primato in classifica, l'allenatore nerazzurro ha sciolto quasi tutte le riserve, definendo dieci undicesimi della formazione titolare. La difesa sarà guidata dal trio composto da Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre sulle fasce agiranno Luis Henrique e Dimarco, pronti a sfidare la retroguardia a ranghi ridotti del Milan di Massimiliano Allegri. Il grande interrogativo resta legato alle condizioni del regista turco, reduce dalla sfida di Coppa Italia: « Per la terza maglia a centrocampo dipende tutto da Calhanoglu.