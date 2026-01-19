Inter Arsenal la probabile formazione nerazzurra | Chivu sfida i Gunners con una vecchia coppia in attacco

Ecco la probabile formazione dell’Inter per la sfida contro l’Arsenal in Champions League. Chivu si affida a una coppia d’attacco consolidata, puntando su elementi di esperienza. La squadra si prepara ad affrontare una partita importante, mantenendo un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Di seguito, le possibili scelte che potrebbero scendere in campo per la formazione nerazzurra.

Inter News 24 Inter Arsenal, ecco la probabile formazione nerazzurra per la sfida di Champions League: Chivu si affida alle certezze in avanti. In vista del cruciale impegno di Champions League contro l’Arsenal, considerato da Cristian Chivu insieme al Bayern Monaco « la squadra più forte in circolazione », l’ Inter si prepara a scendere in campo con la migliore formazione possibile. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, non ci saranno calcoli: il tecnico rumeno punterà tutto sulla coppia d’attacco composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Proprio l’attaccante francese è stato l’oggetto delle attenzioni del mister, che lo ha « difeso oggi in conferenza » ribadendo la sua totale fiducia nel numero 9 nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

