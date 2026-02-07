Questa sera a Sassuolo l’Inter si presenta con qualche dubbio in attacco. Chivu sta valutando quale coppia offensiva schierare, ma ancora non ha deciso. I nerazzurri cercano i tre punti per consolidare la posizione in classifica.

Inter News 24 Sassuolo Inter, ecco la probabile formazione nerazzurra: Chivu e quel dubbio per il tandem offensivo. Le ultime. Per la trasferta al MAPEI Stadium, Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, decidendo di puntare con decisione sul rientro dei fedelissimi. Dopo le rotazioni in Coppa Italia, il tecnico nerazzurro si affida nuovamente all’ossatura della squadra titolare per consolidare il primato in classifica. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, si assisterà al rientro di chi era rimasto a riposo: «Sommer scalzerà nuovamente Martinez» tra i pali, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sassuolo Inter, la probabile formazione nerazzurra: Chivu ha un dubbio per l’attacco

Ecco la probabile formazione dell’Inter per la sfida contro l’Arsenal in Champions League.

In vista della sfida tra Udinese e Inter, il tecnico nerazzurro Chivu sta valutando diverse variazioni nella formazione, considerata anche l’impegno europeo contro l’Arsenal.

