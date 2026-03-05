Milan e Inter ai piedi dei due registi L’eterno Modric vuole il primo gol Calhanoglu ex a caccia di vendetta

Nel derby tra Milan e Inter, i due registi sono al centro dell’attenzione. Modric, ancora in cerca del suo primo gol con la squadra, e Calhanoglu, ex giocatore, cercano di influenzare il risultato con le loro giocate. La partita si gioca anche a livello tattico, con le scelte di chi manovra il gioco che potrebbero fare la differenza. Molto dipende dalla qualità delle regie in campo.

Il derby ai loro piedi. Perché molto passerà (anche) dalla regia. Regie d'autore. In un incrocio di destini tra passato e futuro, in un presente che sovrasta tutto. Tradotto: Luka Modric contro Hakan Calhanoglu. Nerazzurro mancato il primo, ex rossonero il secondo. L'eterno croato di stracittadine ne ha vissute a tonnellate: 42 sfide totali con l'Atletico Madrid (18 vittorie, 14 pareggi, 10 ko, mai una rete ma 5 assist). A Milano, buona la prima: ora caccia al gol. A Milano sarebbe potuto arrivare nel 2018, ma in nerazzurro. Agosto infuocato, allora: "Ha una clausola da 750 milioni, chi lo vuole paghi", la frustata del presidente del Real Florentino Perez.

