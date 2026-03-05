Milan-Inter arbitra Doveri | è il suo quinto derby di Milano come sono andati gli altri

L'arbitro romano Doveri sarà alla guida del derby di Milano tra Milan e Inter, che rappresenta il suo quinto confronto tra le due squadre. In passato, ha già diretto alcune partite tra i club, inclusa un semifinale di coppa. Questa sarà dunque un’altra occasione per lui di dirigere un incontro tra queste due grandi rivali del calcio italiano.

Tutto deciso, manca solo l'ufficialità: l'arbitro del derby di Milano sarà Daniele Doveri di Roma 1, 48 anni, alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. Quest'anno ha sventolato 47 cartellini gialli e un rosso (a Nzola, in Pisa-Parma). Si tratta del quarto derby milanese in carriera. Doveri ha già diretto Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell'anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019. Il primo derby della sua carriera. In generale ha diretto 39 volte i nerazzurri, con un bilancio di 16 vittorie e 10 pareggi, e 34 il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

