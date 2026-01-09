Inter-Napoli arbitra Doveri | ufficiale la designazione

È stata annunciata la designazione arbitrale per il match tra Inter e Napoli in programma domenica sera a San Siro. Daniele Doveri sarà l’arbitro incaricato di dirigere la partita, uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con implicazioni sia sportive che mentali per entrambe le squadre.

Scelto l'arbitro per il big match scudetto di domenica sera a San Siro. Daniele Doveri dirigerà Inter – Napoli, sfida chiave per la corsa al titolo anche sul piano mentale. Completata la squadra arbitrale: Alassio e Colarossi saranno gli assistenti, Colombo il quarto uomo. Al VAR designato Di Bello, con Di Paolo all'AVAR. Fischio d'inizio alle 20.45.

