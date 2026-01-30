Come sono andati i test F1 segreti con la Ferrari e gli altri team in pista a Barcellona

Questa mattina, a Barcellona, si sono svolti i primi test segreti della nuova stagione di Formula 1. La Ferrari e gli altri team hanno lavorato in modo riservato, senza trasmissioni in diretta e con i dati limitati al minimo. La pista del Montmelò è stata blindata per evitare fughe di notizie, e nessuno ha saputo molto su come siano andati i test. Solo alla fine si saprà se le novità portate dalla Ferrari e dagli altri hanno funzionato o meno.

I primi test della nuova era F1 2026 si sono corsi nel massimo riserbo al Montmelò: niente TV, dati ridotti al minimo, paddock blindato. In pista i primi segnali su affidabilità e direzione tecnica: Ferrari e Mercedes convincono, mentre Williams resta ferma ai box e l'Aston Martin firmata Adrian Newey parte in rincorsa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ferrari Montmelò LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Red Bull e Ferrari gli unici team in pista prima della pioggia #Test-Barcellona 2026 || La sessione di test a Barcellona 2026 prosegue con Red Bull e Ferrari tra i pochi team in pista prima dell’arrivo della pioggia. F1, Isack Hadjar firma il miglior tempo nel day-1 dei test ‘segreti’ di Barcellona. Antonelli in evidenza, Ferrari in pista domani Nella prima giornata di test pre-season di Formula 1 a Barcellona, le squadre hanno iniziato a valutare le rispettive vetture. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ferrari Montmelò Argomenti discussi: Imprese, come sono andati i settori nel 2025. Report Infocamere; Come sono andati i colloqui trilaterali di Abu Dhabi secondo Zelensky; NCAA all’italiana, brillano Edokpaigbe e Sarr; Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari. Come sono andati i test F1 segreti con la Ferrari e gli altri team in pista a BarcellonaI primi test della nuova era F1 2026 si sono corsi nel massimo riserbo al Montmelò: niente TV, dati ridotti al minimo, paddock blindato ... fanpage.it Come sono andati i primi giorni di scuola con lo stop ai cellulari in classe: il divieto funziona?Il divieto assoluto di usare i telefoni cellulari a scuola, da quest’anno esteso anche alle superiori dopo che era stato introdotto per il primo ciclo di istruzione, non è stata una rivoluzione. O ... fanpage.it «L’incidente in Ferrari Sono andato via perché avevo un impegno di lavoro e ho chiesto all’autista di aspettare la polizia» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.