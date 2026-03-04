Milan il Real Madrid tenta Allegri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa mattina, il presidente del Real Madrid avrebbe intenzione di proporre a Massimiliano Allegri la panchina della squadra spagnola durante la prossima finestra di mercato estiva. La notizia si basa su fonti non ufficiali e non sono stati forniti dettagli ufficiali da parte dei club coinvolti.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Secondo alcune testate, la prossima estate il Real Madrid potrebbe offrire per la terza volta la panchina al tecnico dei rossoneri Secondo una indiscrezione pubblicata questa mattina dal Corriere dello Sport, questa estate Florentino Perez starebbe pensando di offrire la panchina del Real Madrid a Massimiliano Allegri. L’alternativa invece potrebbe essere Kloop. Il tecnico livornese però dichiara spesso di trovarsi bene a Milano e al Milan, con cui è legato con un contratto fino al 30 Giugno 2027. 🔗 Leggi su Milanzone.it Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano... Milan, via Allegri? Il Real Madrid lo tenta. L’idea dell’allenatore, confronto in vista con il clubSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano... Milan Flash - Il derby ormai è passato, testa alla Lazio Tutto quello che riguarda Real Madrid. Temi più discussi: Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Milan, occhio alla panchina: il Real Madrid piomba su Allegri. Milan, su Allegri si fionda il Real Madrid: la strategia e lo scenario per l’estateI blancos del Real Madrid puntano sul tecnico del Milan Allegri per la prossima stagione: sarà la prima esperienza all'estero del livornese? sport.virgilio.it Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionistiSecondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Cosa dovrebbe fare il tecnico. tuttomercatoweb.com Allegri al Real Madrid Fabrizio Romano smentisce: "Una storia del passato, ad oggi non risulta.." x.com Il destino a volte sa essere proprio beffardo. Fu iconica quella clip di Ronaldo e Rodrygo alla vigilia dei Mondiali in Qatar del 2022, dove l'attaccante del Real Madrid "prese" un poco di forza dalle gambe del Fenomeno e la mise sulle sue, suscitando la risata d facebook