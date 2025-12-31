Immigrazione i veri numeri su rimpatri e sbarchi | Piantedosi azzera la sinistra

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha illustrato i risultati ottenuti dal governo nella gestione dell’immigrazione irregolare, evidenziando dati sui rimpatri e gli sbarchi. In un video su X, ha sottolineato come le strategie adottate abbiano portato a progressi concreti, riflettendo un approccio diverso rispetto alle politiche precedenti. Questi numeri forniscono un quadro più chiaro sulla situazione attuale e sugli strumenti impiegati per affrontarla.

"I metodi e le strategie innovative messe in campo dal nostro governo hanno permesso di raggiungere significativi risultati" nella lotta all'immigrazione irregolare: parola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha parlato in un video su X. "Abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi poi condivisi dagli altri Stati membri", ha spiegato.

