Cinque in condotta e gite annullate | linea dura al liceo Giulio Cesare dopo la nuova lista degli stupri
Scatta la stretta disciplinare al Liceo Giulio Cesare di Roma dopo la comparsa, durante l’occupazione dell'istituto, di una seconda “lista degli stupri” nei bagni della scuola con riferimento, questa volta, anche a due professoresse. Il Consiglio dei docenti, insieme alla dirigenza, ha deciso i l cinque in condotta per gli studenti identificati presenti nei giorni dell’occupazione e l’ annullamento delle gite scolastiche: una misura definita dagli stessi insegnanti "molto severa", maturata al termine di una riunione lunga e tesa. Il 5 in condotta, se dovesse essere confermato anche per il secondo quadrimestre, comporterebbe per gli studenti la bocciatura automatica e sarà dato ai ragazzi che a qualunque titolo, fossero stati presenti a scuola nei giorni dell’occupazione e identificati dai docenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
