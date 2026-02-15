Mignani, allenatore del Cesena, critica duramente la sconfitta subita, spiegando che la squadra ha dato tutto ma ha trovato una serie di sfortunati episodi. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che le cose non sono andate come sperava, nonostante gli sforzi dei suoi giocatori. Un esempio concreto è stata una parata decisiva del portiere avversario, che ha evitato il pareggio nel finale.

"E’ difficile per me venire in sala stampa e raccontare una partita terminata in questo modo contro un avversario fortissimo. Il risultato è pesante, ma il Cesena ha lottato". Esordisce così mister Michele Mignani a fine gara. All’allenatore, ieri, non sono stati risparmiati anche fischi. "Abbiamo – va avanti – preso lo 0-1 su punizione senza prima avere concesso troppo. Se il primo tempo finisce 0-1 secondo me diventa un’altra partita, invece da una nostra palla persa è arrivato il gol dello 0-2 e da lì in poi è stato difficile". Sul secondo tempo: "La squadra dal mio punto di vista è tornata in campo credendo di potere riprendere la partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mignani difende il suo Cesena : "Abbiamo lottato, ma ci gira male"

Domani pomeriggio il Cesena affronta l’Avellino in una trasferta lunga e impegnativa.

