Sulle pianure piemontesi è stata una delle notti più fredde degli ultimi 10 anni
Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, la notte tra il 7 e l'8 gennaio sulle pianure e basse colline piemontesi si è distinta come una delle più fredde degli ultimi dieci anni. Questa particolare condizione atmosferica ha portato a temperature insolitamente basse, evidenziando le variazioni climatiche della regione. Un episodio che si inserisce nel quadro delle recenti anomalie meteorologiche registrate nel Piemonte.
É stato il meteorologo Andrea Vuolo, con un post sui social, ad annunciare che quella tra il 7 e l'8 gennaio sulle pianure e basse colline piemontesi è stata una delle notti più fredde dell'ultimo decennio.Nella provincia di Novara in particolare, secondo i dati pubblicati dalla pagina Facebook.
I dati confermano la previsione: su pianure e basse colline piemontesi è stata una delle notti più fredde dell’ultimo decennio, con valori minimi scesi fino a -10/-12°C sui fondovalle collinari dell’Astigiano e verso i -14°C in alta Langa, ad appena 600 metri di - facebook.com facebook
