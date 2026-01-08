Sulle pianure piemontesi è stata una delle notti più fredde degli ultimi 10 anni

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, la notte tra il 7 e l'8 gennaio sulle pianure e basse colline piemontesi si è distinta come una delle più fredde degli ultimi dieci anni. Questa particolare condizione atmosferica ha portato a temperature insolitamente basse, evidenziando le variazioni climatiche della regione. Un episodio che si inserisce nel quadro delle recenti anomalie meteorologiche registrate nel Piemonte.

