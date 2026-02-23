Tempesta di neve a New York strade chiuse e migliaia di voli cancellati | La peggiore degli ultimi 10 anni

Una tempesta di neve ha investito New York, causando numerose strade bloccate e decine di voli cancellati. La causa principale è stata un’intensa perturbazione proveniente dal Nord che ha portato fino a 70 centimetri di neve e venti molto forti. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa e a evitare spostamenti non necessari. La città si prepara a un lungo stop delle attività, mentre le operazioni di sgombero sono in corso.

