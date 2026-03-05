Michelangelo nuova opera identificato busto di Cristo nella Basilica di Sant’ Agnese Fuori le Mura

Nella Basilica di Sant’Agnese Fuori le Mura è stato rinvenuto un busto di Cristo, attribuito a Michelangelo come una sua “nuova opera”. La scoperta è avvenuta all’interno della chiesa, che si trova vicino alle catacombe di Sant’Agnese e al mausoleo di Santa Costanza, sepolta in questo sito. La chiesa è nota per la sua importanza storica e religiosa nella zona.

La scoperta è avvenuta nell’importante Basilica di Sant’Agnese, situata nei pressi delle omonime catacombe, e adiacente al mausoleo di Santa Costanza, sepolta in questo luogo poiché devota di Sant’Agnese. Il complesso è situato lungo la via Nomentana. La Basilica di Sant’Agnese è attualmente adibita al culto, e l’opera recentemente riscoperta si trova a destra dell’altare. Questo lavoro ricostruisce in dettaglio gli eventi avvenuti nella casa di via Macel de’ Corvi a Roma nel febbraio del 1564. Secondo questo studio la sua classificazione come opera anonima della scuola romana del XVI secolo, non rifletterebbe la realtà storica e stilistica. Per secoli si è ritenuto che l’artista avesse distrutto centinaia di bozzetti, disegni e sculture conservati nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

